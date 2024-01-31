Юрий Лоза оценил скандальные новости про Киркорова: "Показуха"

Композитор считает, что людей, горюющих из-за отсутствия Филиппа Киркорова, попросту нетФилипп Киркоров по причине своего участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой продолжает находиться под "отменой".
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