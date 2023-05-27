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В Комсомольске-на-Амуре самогонный аппарат стал причиной взрыва в многоквартирном доме

В Комсомольске-на-Амуре самогонный аппарат стал причиной взрыва в многоквартирном доме

Самогонный аппарат взорвался в одном из домов Комсомольска-на-Амуре. Хлопок повредил семь машин. По данным МЧС по Хабаровскому краю, инцидент произошел 27 мая.

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