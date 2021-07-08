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Меркель заводит диалог с Россией в тупик: готов ли Берлин в третий раз совершить роковую ошибку в отношениях с Москвой

Меркель заводит диалог с Россией в тупик: готов ли Берлин в третий раз совершить роковую ошибку в отношениях с Москвой

Когда предпринимаются попытки построить аналитику отношений России и Германии, необходимо выйти за пределы существующего политкорректного языка, в котором реальность описывается в терминах, укладывающихся в либеральный ценностный и терминологический политологический кодекс Где термины придуманы не для прояснения, а для затуманивания реальности, где острая вражда всех государств на международной арене прячется за ширму рассуждений о сотрудничестве, гражданском обществе и необходимости продолжать диалог при существующих разногласиях.

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Nikolay Stepanov
Эта бабушка скоро уйдёт. Оставим все на её совести
Tatyana Fedotova
Бабушка то уйдет, но дело то её продолжится. И Россия именно сейчас, а то поздно будет, если уже не поздно, должна срочно выйти из тех организаций европейских которые не очень значимы и перестать платить им деньги, прекратить или сократить по возможности всю выгодную для НИХ торговлю , причем перекрыть им кислород сейчас, а то поздно будет. Пусть помёрзнут. Мозги прочистят. Выгнать иностранцев, которые вредители. Деньги лучше дать своим ученым и инженерам. Они у нас ни чуть не хуже. А лучше. Собрать со всей страны самородков, а не папенькиных сынков, проходивших обучение за границей. Наших отечественных ребят с головой и руками и поставить перед ними чёткие задачи и цели : создать то то и то то. И сделают! У нас единственная возможность выжить: порвать с Западом все связи, укрепить свои границы, закрыть своё небо и работать на себя и для себя! Кто не хочет- выкинуть туда, Кто захочет к нам- принять, но проверить хорошенько. Засланных казачков будет много. Ну а если полезут- сбивать и топить без сожаления. И сразу и по нарушителям, и по руководителям в США , Англии и ЕС. Зажились что то эти бабушки и дедушки. С ума выжили. Пусть их в аду Гитлер с Трумэном встретят и объяснят , что к чему с чертями вместе.
Анатолий Селиванов
германия за 75 лет привыкла быть полным вассалом пиндосов и Не иметь собственного мнения и государственности (как пример: что пиндосы прикажут, то немцы и делают - военная база рамштайн с ядерным оружием пиндосов, назначение высшего военного состава на должности - по приказу пиндосов и т.д. ). полные Табаки...........
Tatyana Fedotova
Эти табаки - собаки очень опасны, потому, что это стая , управляемая хозяевами из США и Англии. Нас обвиняют во всех смертных грехах. Так может лучше БЫТЬ, чем СЛЫТЬ? Неужели нельзя придумать что то, что ОДНОВРЕМЕННО уничтожит всю руководящую верхушку и в Англии, и в США, и в ЕС. ВСЕХ пэров и дурнеров сразу . Они разрабатывают биологическое, кибернетическое, климатическое , информационное оружие. А что же мы? Если можем, так почему же не уничтожим? Ждём опять "неожиданного" вероломного нападения уже 4 рейха? https://news-front.info/2021/07/02/koronavirus-takoy-klassnyy-v-ssha-zamalchivayut-o-svoih-opasnyh-eksperimentah/

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