Актёра Милоша Биковича лишили роли в сериале «Белый лотос» по требованию Украины

Сам актёр заявил, что не готов менять свои принципы. Компания HBO расторгла контракт с сербским и российским актёром Милошем Биковичем, который должен был сниматься в третьем сезоне сериала «Белый лотос».
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