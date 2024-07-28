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Товарищеские матчи. «Бавария» сыграет с «Дюреном», «Аль-Наср» в гостях у «Порту», «Наполи» против «Эгнатии» 

Товарищеские матчи. «Бавария» сыграет с «Дюреном», «Аль-Наср» в гостях у «Порту», «Наполи» против «Эгнатии» 

Товарищеские матчи Дюрен Германия – Бавария Германия Дата проведения 28 июля, 16.30, «Karl-Knipprath-Stadion» Онлайн матча   Порту Португалия – Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия Дата проведения 28 июля, 20.

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