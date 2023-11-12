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«Не может быть замечена российским ЗРК С-400»: в Германии разрабатывают модернизированную крылатую ракету Taurus

«Не может быть замечена российским ЗРК С-400»: в Германии разрабатывают модернизированную крылатую ракету Taurus

Крылатая ракета Taurus, разработанная в конце 1990-х годов немецкой компанией MBDA Deutschland и шведской Saab Dynamics AB, считается на Западе одним из наиболее эффективных средств поражения воздушного базирования.

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