Из Киева начали вывозить документацию судов, прокуратуры и других государственных организаций. Чиновникам, которые ещё не успели эвакуировать свои семьи, рекомендовали сделать это как можно быстрее Донецкая группа новостей.
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