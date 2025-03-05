Взрывы в Днепропетровске: паника и тревога в регионе продолжаются

В Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщает украинский канал. В регионе объявлена тревога. Российские удары нацелены на инфраструктуру Украины после атаки на Крымский мост, с которой связаны украинские спецслужбы.
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