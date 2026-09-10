Происшествия
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Происшествия

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В Подмосковье полицейские спасли 3 пенсионеров и эвакуировали жильцов дома при пожаре

В Подмосковье полицейские спасли 3 пенсионеров и эвакуировали жильцов дома при пожаре

Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Лобня спасли троих пожилых людей из горящего многоэтажного дома и эвакуировали жильцов дома при пожаре.

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