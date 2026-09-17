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FiNE NEWS

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Мужики, хватит терпеть! Как урологи меняют правила игры с «мужскими» болезнями

Представьте: парень в самом расцвете сил вдруг понимает, что что-то не так. А идти к урологу? Ну уж нет, лучше потерпеть.

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