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Турция отложила заявку Швеции в НАТО из-за позиции США по Армении

Турция отложила заявку Швеции в НАТО из-за позиции США по Армении

АНКАРА (ИА Реалист). Турция сообщила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя, чтобы позволить стране провести церемонию вступления на встрече министров иностранных дел на следующей неделе.

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