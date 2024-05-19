Новое средство против выпадения волос, вызванного алопецией Максим МорозовАлопеция, аутоиммунное заболевание вызывающее выпадение волос, затрагивает людей всех возрастов, в том числе и детей.
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