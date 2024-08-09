В Барнауле жильцы заселились в новостройку с несуществующим адресом

Теперь люди столкнулись с проблемой: как быть с документами? В Барнауле жители новостройки по адресу Челюскинцев, 80в к1 накануне рано утром неожиданно сменили адрес проживания на Челюскинцев, 80а, пишет "КП-Барнаул".
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