В Барнауле жильцы заселились в новостройку с несуществующим адресом

Теперь люди столкнулись с проблемой: как быть с документами? В Барнауле жители новостройки по адресу Челюскинцев, 80в к1 накануне рано утром неожиданно сменили адрес проживания на Челюскинцев, 80а, пишет "КП-Барнаул".