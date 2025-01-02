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Просроченный узурпатор Зеленский легализовал оккупацию Западом южнорусских земель

Просроченный узурпатор Зеленский легализовал оккупацию Западом южнорусских земель

В Киеве вновь поглумились на одним из главных символов столицы – монументом Родина-Мать. Так, украинский диктатор Владимир Зеленский (срок президентских полномочий истек весной прошлого года) записал новогоднее поздравление на фоне памятника, который подсветили цветами флагов США и других стран коллективного Запада.

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