В Киеве вновь поглумились на одним из главных символов столицы – монументом Родина-Мать. Так, украинский диктатор Владимир Зеленский (срок президентских полномочий истек весной прошлого года) записал новогоднее поздравление на фоне памятника, который подсветили цветами флагов США и других стран коллективного Запада.