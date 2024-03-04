ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

12 подписчиков

В Госсовете Франции заявили, что восславляющей Бандеру Украине не место в ЕС

В Госсовете Франции заявили, что восславляющей Бандеру Украине не место в ЕС

ПАРИЖ, 4 марта, ФедералПресс. Украина, пока там восславляют пособников нацистов, в том числе Степана Бандеру, который возглавлял массовые убийства украинцев и поляков во время Второй мировой войны, не должна стать членом Евросоюза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх