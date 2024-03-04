В Госсовете Франции заявили, что восславляющей Бандеру Украине не место в ЕС

ПАРИЖ, 4 марта, ФедералПресс. Украина, пока там восславляют пособников нацистов, в том числе Степана Бандеру, который возглавлял массовые убийства украинцев и поляков во время Второй мировой войны, не должна стать членом Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии