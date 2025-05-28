Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Даже если Трамп уйдет: Кулеба призвал украинцев не питать иллюзий относительно помощи США

Даже если Трамп уйдет: Кулеба призвал украинцев не питать иллюзий относительно помощи США

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал сограждан больше не питать иллюзий относительно американской помощи: её не будет ни при нынешнем президенте США Дональде Трампа, ни при любом другом.

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