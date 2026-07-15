"Гигантская каста неприкасаемых": Инсайдер нашёл причину "колоссального финансового перекоса" в пенсионной системе России

В СМИ снова стала появляться информация о том, что возраст для заслуженного отдыха повысят. В чём дело? Инсайдер нашёл причину "колоссального финансового перекоса" в пенсионной системе России: "Гигантская каста неприкасаемых".
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