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Царьград

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"Гигантская каста неприкасаемых": Инсайдер нашёл причину "колоссального финансового перекоса" в пенсионной системе России

"Гигантская каста неприкасаемых": Инсайдер нашёл причину "колоссального финансового перекоса" в пенсионной системе России

В СМИ снова стала появляться информация о том, что возраст для заслуженного отдыха повысят. В чём дело? Инсайдер нашёл причину "колоссального финансового перекоса" в пенсионной системе России: "Гигантская каста неприкасаемых".

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