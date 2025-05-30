Казна столкнулась с обвальным падением сырьевых доходов. Согласно поправкам, которые на этой неделе утвердила Госдума, за 2025 год государство намерено получить 257,9 млрд рублей в виде «штрафов, санкций и возмещения ущерба».
Власти на треть повысили план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить бюджет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Что, нет денег? А не пробовали не раздавать деньги черножопым, гнать эту сволочь из страны, лишать гражданства за нарушения закона, ввести визовый режим и не давать гражданства выблядкам черножпым при рождении на территории России и т.п.?
Ответить
9 час.
Маргарита
штрафуйте олигархов - менее затратно и более прибыльно. Вам уже и кучу и направление показали.
Ответить
9 час.
Андрей Тихонов
Ага, воров миллиардеров всё больше , а казна пустеет...поднимите путину веки...или он в доле?
Ответить
43 мин.
Свежие комментарии