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Аргументы недели

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Власти на треть повысили план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить бюджет

Власти на треть повысили план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить бюджет

Казна столкнулась с обвальным падением сырьевых доходов. Согласно поправкам, которые на этой неделе утвердила Госдума, за 2025 год государство намерено получить 257,9 млрд рублей в виде «штрафов, санкций и возмещения ущерба».

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Комментарии
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Silver Kont
Что, нет денег? А не пробовали не раздавать деньги черножопым, гнать эту сволочь из страны, лишать гражданства за нарушения закона, ввести визовый режим и не давать гражданства выблядкам черножпым при рождении на территории России и т.п.?
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9 час.
Маргарита
штрафуйте олигархов - менее затратно и более прибыльно. Вам уже и кучу и направление показали.
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9 час.
Андрей Тихонов
Ага, воров миллиардеров всё больше , а казна пустеет...поднимите путину веки...или он в доле?
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43 мин.
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