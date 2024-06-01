КАТАСТРОФА В АРМЕНИИ. РЕЙСЫ ОТМЕНЕНЫ, СПАСАТЬ СТРАНУ ОТПРАВИЛИСЬ РУССКИЕ

Ратник Ратник

Это чтобы в морду русским плевать было сподручнее... У нас свои люди гибнут от пожаров и наводнений. На нашей ж/д составы летят с рельсов. А мы помогаем. Да ещё и кому? Пусть им мерикосы с пашингяном помогают. Каждый народ достоин того правителя. которого терпит...