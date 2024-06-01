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КАТАСТРОФА В АРМЕНИИ. РЕЙСЫ ОТМЕНЕНЫ, СПАСАТЬ СТРАНУ ОТПРАВИЛИСЬ РУССКИЕ

КАТАСТРОФА В АРМЕНИИ. РЕЙСЫ ОТМЕНЕНЫ, СПАСАТЬ СТРАНУ ОТПРАВИЛИСЬ РУССКИЕ

В Армении произошла катастрофа на железной дороге. Рейсы в Грузию отменены, страна частично отрезана от внешнего мира.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Это чтобы в морду русским плевать было сподручнее... У нас свои люди гибнут от пожаров и наводнений. На нашей ж/д составы летят с рельсов. А мы помогаем. Да ещё и кому? Пусть им мерикосы с пашингяном помогают. Каждый народ достоин того правителя. которого терпит...
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15 час.
алекс кузь
Скорее всего, армяне ,даже , не просили ржд им помогать. В сми нет инфы о крестном ходе армян к посольству рф с дарами скудной земли.
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15 час.

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