Алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов поздравил работников сельского хозяйства

7 декабря уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов в качестве почетного гостя принял участие в торжественном чествовании работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
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