Алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов поздравил работников сельского хозяйства

7 декабря уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов в качестве почетного гостя принял участие в торжественном чествовании работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.