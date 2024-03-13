Богомаз: В Брянской области ПВО уничтожила 8 дронов

Руководитель Брянской области Александр Богомаз поделился сведениями о том, что в ночной период войскам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось обнаружить в воздушном пространстве региона восемь боевых БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии