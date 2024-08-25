СМИ: ЕС взвешивает риски отправки военных инструкторов на Украину

Евросоюз пересматривает свой план по отправке европейских солдат в Украину в качестве инструкторов. В Брюсселе сейчас циркулирует конфиденциальный отчет, который обсуждает преимущества этого шага, но также предупреждает и о возможной резкой реакции Москвы, утверждают источники Welt am Sonntag.
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