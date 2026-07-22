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Царьград

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В Перми за месяц убрали 110 незаконных изображений

В Перми за месяц убрали 110 незаконных изображений

В Перми с 1 по 30 июня проводилась акция «Чистые стены», направленная на выявление и устранение незаконных надписей и изображений с фасадов городских зданий.

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