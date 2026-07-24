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ТАСС

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Путину показали опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который месяц назад совершил первый полет.

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