Остин объявит о планах США по проведению операции по защите судов в Красном море

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне на следующей неделе объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.
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