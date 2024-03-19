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Китай

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Президент Узбекистана поздравил В. Путина с победой на президентских выборах

Ташкент, 18 марта /Синьхуа/ -- В понедельник в ходе состоявшегося телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента страны, сообщается на сайте узбекистанского лидера.

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