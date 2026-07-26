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Как выжить с динозаврами: блогер из Перми делает необычные гиды по выживанию

Как выжить с динозаврами: блогер из Перми делает необычные гиды по выживанию

Мы хотели бы, чтобы все уроки биологии были такими! Лера Одинцова27-летняя Валерия Одинцова из Перми стала звездой Тиктока, благодаря уникальной способности — она очень смешно рассказывает, как выжить в необычных обстоятельствах.

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