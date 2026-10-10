«Зачем я тебе нужен?» – что ответить? Варианты ответов

«Зачем я тебе нужен?» — что ответить на такой, казалось бы, легкий вопрос? Ведь вы нуждаетесь в друге по многим причинам, а найти самую главную из них порой бывает трудно.
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