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«Я боюсь, что меня отдадут маме»: в Ростовской области судебные приставы пытаются забрать детей у отца

«Я боюсь, что меня отдадут маме»: в Ростовской области судебные приставы пытаются забрать детей у отца

БлокнотРУ В Редакцию «Блокнот Волгодонск» обратилась семья Даниловых из хутора Сиротского Ростовской области, чтоб придать огласке свою историю: приставы по решению суда забирают детей у отца для передачи матери.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Если дети живут на содержании у отца, то откуда вообще взялось требование алиментов с него?
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6 час.
И
ИгорьОвчаренко
Мама хочет жить припиваючи  на алименты детей. Это и есть главная цель
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4 час.

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