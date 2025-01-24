«Я боюсь, что меня отдадут маме»: в Ростовской области судебные приставы пытаются забрать детей у отца

БлокнотРУ В Редакцию «Блокнот Волгодонск» обратилась семья Даниловых из хутора Сиротского Ростовской области, чтоб придать огласке свою историю: приставы по решению суда забирают детей у отца для передачи матери.
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