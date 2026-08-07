БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Гербера-сикер»: как ложная цель стала разведывательно-ударным дроном

«Гербера-сикер»: как ложная цель стала разведывательно-ударным дроном

БПЛА «Гербера» в полёте. Фото Минобороны РФ Российский парк ударных беспилотников пополнился новым образцом — изделием «Гербера-сикер».

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