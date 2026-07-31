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Никитин о 17-летнем Привалове: «Молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей. Тихонов говорил, что торопиться хуже, чем опаздывать»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о продлении контракта с Назаром Приваловым . 17-летний нападающий подписал договор на четыре года.

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