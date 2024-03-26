Риелтор Апрелев: отток мигрантов из России не повлияет на стоимость квартир

Если в России ужесточат условия для трудовых мигрантов, это вызовет их отток из страны. На стоимости недвижимости такая ситуация никак не отразится – уже сейчас цены на квартиры достигли рекордных показателей, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.