Риелтор Апрелев: отток мигрантов из России не повлияет на стоимость квартир

Если в России ужесточат условия для трудовых мигрантов, это вызовет их отток из страны. На стоимости недвижимости такая ситуация никак не отразится – уже сейчас цены на квартиры достигли рекордных показателей, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
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