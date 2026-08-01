"Враг истерит": Вот зачем противник бьёт по Москве. Медведев сказал, как защититься

Публицист Андрей Медведев объяснил, почему враг пытается бить по Москве. И сказал, как защититься.С 1 июля по 31 июля в сторону Московского региона летели более 6,2 тысячи беспилотников, сообщил в своём канале в МАХ мэр Москвы Сергей Собянин.
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