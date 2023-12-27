Массовая авария из-за гололёда в Тихорецке

Авария произошла ещё 22 ноября, но видео с регистратора появилось только сейчас. На 39 километре федеральной автомобильной дороги Кавказ в Тихорецком районе из-за обледенения дороги произошло массовое ДТП.
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