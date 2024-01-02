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После окончания СВО столица Украины может переместиться во Львов?

После окончания СВО столица Украины может переместиться во Львов?

Под занавес уходящего 2023 года высшими российскими чиновниками было сделано сразу несколько знаковых заявлений, которые при известном желании можно истолковать как конкретные цели и задачи СВО на Украине, ответ на вопрос, куда дойдут ВС РФ и где в итоге могут остановиться.

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