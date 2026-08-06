Противник публикует видео с солдатами КНДР и ВС РФ на одном из полигонов в России, но судя обуви, скорее всего, кадры не актуальные и были сняты еще осенью прошлого года.
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Противник публикует видео с солдатами КНДР и ВС РФ на одном из полигонов в России, но судя обуви, скорее всего, кадры не актуальные и были сняты еще осенью прошлого года.
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