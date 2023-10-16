На Украине предъявили обвинения главе Росгвардии и ряду сотрудников ФСБ

Государственное бюро расследований Украины предъявило заочные обвинения главе Росгвардии Виктору Золотову, ряду сотрудников ФСБ России и руководителям СБУ времен прошлого президента республики Виктора Януковича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии