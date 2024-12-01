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Оператор застрявшего по пути в Антарктиду лайнера заявил об урегулировании ситуации

Оператор застрявшего по пути в Антарктиду лайнера заявил об урегулировании ситуации

Ситуация с пассажирами круизного лайнера SH Diana, застрявшего по пути в Антарктиду, урегулирована. Об этом заявил РБК представитель компании-оператора Swan Hellenic со ссылкой на заявление гендиректора Андреа Зито.

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