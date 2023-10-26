Пенсионера-Рэмбо из Щелково спасшего мальчика от грабителя, наградили автомобилем

Глава Щелковского района Московской области Андрей Булгаков вручил 72-летнему Михаилу Макарову, прославившемуся тем, что обезвредил грабителя, отобравшего телефон у ребенка, сертификат на новый российский автомобиль .
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