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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Заслуживает высоких оценок”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Days Gone о...

“Заслуживает высоких оценок”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Days Gone о...

“Заслуживает высоких оценок”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Days Gone от SonyСейчас Bend Studio работает над совершенно новой игрой для PlayStation 5, в которой будут задействованы системы открытого мира из Days Gone.

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