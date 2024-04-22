“Заслуживает высоких оценок”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Days Gone о...

“Заслуживает высоких оценок”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Days Gone от SonyСейчас Bend Studio работает над совершенно новой игрой для PlayStation 5, в которой будут задействованы системы открытого мира из Days Gone.
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