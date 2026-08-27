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Ушла вопреки правилам и переписала судьбу: Как Наталья Тенякова и Сергей Юрский прожили полвека вместе

Ушла вопреки правилам и переписала судьбу: Как Наталья Тенякова и Сергей Юрский прожили полвека вместе

Большую часть жизни и таланта Наталья Тенякова отдала театру, хотя миллионы зрителей до сих пор узнают её по роли бабы Шуры в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

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