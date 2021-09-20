В Пермском крае дети и их родители повторили Правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Чайковского городского округа совместно с представителями мобильного центра «Лаборатория безопасности» провели для школьников игру «Мой друг велосипед» на базе координационного методического центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Чайковском.
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