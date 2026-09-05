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Аргументы недели

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Подконтрольные США ведомства нагрянули с обысками к руководству Генпрокуратуры Украины

Подконтрольные США ведомства нагрянули с обысками к руководству Генпрокуратуры Украины

Подконтрольные США НАБУ и САП обыскивают генпрокурора Кравченко и его заместителя Американские ставленники из Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и его заместителя Марии Вдовиченко.

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