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Роды в 60 лет: москвичка рассказала всю правду о позднем материнстве

Роды в 60 лет: москвичка рассказала всю правду о позднем материнстве

Вырастив двоих сыновей, в возрасте 45 лет москвичка Марина Ковина законсервировала свои яйцеклетки на всякий случай – вполне логичный шаг для учёного-биолога, который специализируется на исследовании механизмов старения и способов продления жизни.

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