Роспотребнадзор счел отказ АЗС наливать бензин в канистры нарушением

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с отказами автозаправочных станций продавать бензин в канистры. Ведомство заявило, что подобные ограничения могут нарушать обязательные требования и права потребителей, сообщает «Фонтанка».
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