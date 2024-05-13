Редко Мыть Голову И Выглядеть Отлично: Советы Стилиста

Специалисты уверяют, что волосы стоит мыть как можно реже. Но никому не захочется ходить несколько дней с сальной головой, верно? Стилист рассказал, как выглядеть идеально и правильно заботиться о здоровье волос.
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