Кросби – 4-й игрок в истории НХЛ с 17 или более сезонами с 20+ голами за одну франшизу. Сидни присоединился к Хоу, Овечкину и Сакику

Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:1). В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 68 (21+47) очков в 64 играх при полезности «минус 24».
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