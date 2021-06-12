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Москва запретила американским дипломатам свободно передвигаться по России

Москва запретила американским дипломатам свободно передвигаться по России

После выхода из Договора по открытому небу Россия также отказалась от меморандума с США об «открытой земле».

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Семенков Александр
Давно нужно было это сделать.
Валерий Федосеев
Шпионаж под дипломатическим прикрытием, приказал долго жить. Тридцать лет шпионили и вербовали агентуру, наконец-то получили по носу.@
Сергей Николаев
Вшам, выплёвывающих гнид, давно надо было запретить распространять инфекцию по России!

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