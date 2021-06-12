Москва запретила американским дипломатам свободно передвигаться по России

☭КОМПАСПолитикаМосква запретила американским дипломатам свободно передвигаться по РоссииПосле выхода из Договора по открытому небу Россия также отказалась от меморандума с США об «открытой земле».Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСеменков АлександрДавно нужно было это сделать.Валерий ФедосеевШпионаж под дипломатическим прикрытием, приказал долго жить. Тридцать лет шпионили и вербовали агентуру, наконец-то получили по носу.@Сергей НиколаевВшам, выплёвывающих гнид, давно надо было запретить распространять инфекцию по России!Комментировать
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