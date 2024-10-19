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Валерия Девятова из «Фабрики» о слухах в шоу-бизнесе: «Использовано против тебя»

Валерия Девятова из «Фабрики» о слухах в шоу-бизнесе: «Использовано против тебя»

Участница знаменитой группы «Фабрика» Валерия Девятова уверена, что реагировать на сплетни и разговоры о себе не стоит, поскольку любой комментарий может неожиданно оказаться «перевернут» с ног на голову.

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