В одной из европейских стран обнаружены следы пестицидов в сельскохозяйственной продукции

Согласно исследованию, проведенному во Франции в период с 2017 по 2021 год, почти три четверти фруктов (73,1%) и почти половина овощей (45,8%), выращенных не органическим способом, были признаны содержащими хотя бы один остаток пестицидов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии